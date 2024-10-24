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Эксперт предрек подорожание домашнего интернета в РФ в 2025 году

Аналитик Муртазин: в России домашний интернет подорожает на 20%

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Shutterstock

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН прокомментировал планы компаний, предоставляющих услуги связи, увеличить тарифы в 2025 году. По его прогнозам, больше всего цены вырастут на домашний интернет — до 20%. Что касается мобильного интернета, его контролирует ФАС, поэтому он вряд ли подорожает больше чем на 10%, отметил эксперт.

«У нас госрегулирование цен на связь касается только мобильных операторов. ФАС ограничивает повышение цен — не более уровня инфляции раз в год, в среднем это до 10% для мобильных операторов. Если брать среднее по рынку, это 6,5-7%. Что касается операторов ШПД (широкополосный доступ в интернет. — «Газета.Ru»), там ограничений нет, в среднем здесь фиксируется рост цен в 20% к году», — сказал Муртазин.

Он добавил, что граждане, как правило, стараются держаться за старые (архивные) тарифы, которые когда-то подключали у провайдеров. Однако, по его словам, такая экономия позже выйдет боком из-за постепенного износа оборудования.

Как сообщают «Известия», в следующем году почти половина российских операторов связи планирует повышение тарифов на 10-15%. При этом пятая часть опрошенных компаний собирается поднять тарифы на 20% и более.

Ранее россиян предупредили о грядущих массовых сбоях связи.

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