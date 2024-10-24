Синоптики призвали жителей Бурятии реже выходить на улицу

В Бурятском гидрометеорологическом центре призвали жителей Улан-Удэ в ближайшие сутки не открывать окна и снизить время пребывания на улице из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление ведомства.

«С 11:00 24 октября до 11:00 25 октября в Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — предупредили синоптики.

Неблагоприятные условия первой степени представляют собой ситуацию, при которой факторы усугубляют накопление загрязняющих атмосферу веществ. К таким условиям относятся туман, ослабление ветра и отсутствие движения воздуха.

Следует отметить, что Улан-Удэ входит в число пяти городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. В зимний период дышать особенно трудно, так как столица Бурятии располагается в низине, слабо продуваемой ветреными потоками. На сегодняшний день около 60% населения не подключены к центральному отоплению и отапливают свои дома углем и дровами, что создает около 67 тысяч дымящих труб.

До этого ученые заявили, что пестициды, тяжелые металлы и микрочастицы пластика из окружающей среды могут быть вредны для сердца и сосудов.

Ранее исследователи узнали, как формируется загрязнение воздуха на уровне молекул.