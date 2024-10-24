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СК возбудил уголовное дело после жалобы воспитанников коррекционного центра на избиения

В Уфе возбудили дело после жалобы детей коррекционного центра на избиения

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Global Look Press

Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по статье «Халатность» после сообщения об избиении воспитанников коррекционного центра. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что начали проверку в отношении руководства учреждения, которое якобы знало о противоправных действиях работницы в отношении детей, но не принимало меры. Сейчас следователи опрашивают детей, руководство, а также воспитателей центра.

Информация об избиении несовершеннолетних подопечных организации всплыла благодаря одному из педагогов, которая, устроившись на работу в центр, уличила одну из коллег в противоправных действиях. Женщина утверждает, что пошла с этой информацией к директору учреждения, но там ее не послушали, а лишь предложили написать заявление об увольнении. Педагог так и поступила. Покинув образовательное учреждение, она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Москве в коррекционной школе избили 10-летнего учащегося.

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