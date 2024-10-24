СК возбудил уголовное дело после жалобы воспитанников коррекционного центра на избиения

Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по статье «Халатность» после сообщения об избиении воспитанников коррекционного центра. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что начали проверку в отношении руководства учреждения, которое якобы знало о противоправных действиях работницы в отношении детей, но не принимало меры. Сейчас следователи опрашивают детей, руководство, а также воспитателей центра.

Информация об избиении несовершеннолетних подопечных организации всплыла благодаря одному из педагогов, которая, устроившись на работу в центр, уличила одну из коллег в противоправных действиях. Женщина утверждает, что пошла с этой информацией к директору учреждения, но там ее не послушали, а лишь предложили написать заявление об увольнении. Педагог так и поступила. Покинув образовательное учреждение, она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Москве в коррекционной школе избили 10-летнего учащегося.