Безбилетник расколотил окно электробуса в Нижнем Новгороде после того, как его высадили

В Нижнем Новгороде безбилетный пассажир расколотил окно электробуса после того, как его высадили за отказ оплачивать проезд. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в электробусе, который следовал по маршруту №э14. Пассажир, решивший проехать без оплаты, отказался покупать билет — он начал вести себя агрессивно и махать руками.

В результате безбилетника высадили из транспортного средства на улице Бориса Видяева, и он расколотил окно электробуса кулаками. Водитель выпустил других пассажиров и затащил агрессора обратно в салон. После этого он вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

До этого в Петербурге агрессивный пассажир выстрелил в водителя автобуса и покинул салон через окно. Что послужило поводом для проявления агрессии, не уточняется. Злоумышленника ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее во Владивостоке мигрант разбил окно в больнице и напал на водителя скорой.