Россиян призвали перейти на отечественные почтовые сервисы

Использовать иностранные почтовые сервисы стоит с осторожностью. Об этом на фоне проблем, которые возникли у пользователей Microsoft Outlook в последнее время, рассказал член правления РОЦИТ Андрей Ярных.

По его словам, такие сервисы точно не нужно делать основными, а в идеале вообще от них отказаться. Он уточнил, что в России уже давно есть свои почтовые сервисы, которые стабильно работают и уделяют особое внимание безопасности.

«Такого западные почтовые сервисы предложить российским пользователям не могут. Наши же сервисы напрямую заинтересованы в лояльности россиян, поскольку почта часто является частью экосистемы и через нее можно привлечь людей к другим ИТ-продуктам. И главное – отечественные разработчики исполняют требования российского законодательства и постоянно совершенствуют защиту своих сервисов», — сказал Ярных.

В качестве основных мер защиты почтового сервиса он порекомендовал использовать отечественные антивирусные, антифишинговые и антиспам программы, длинные пароли, а также двухфакторную аутентификацию.

В свою очередь, управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер подчеркнул, что от стабильной работы почтовых сервисов зависит защита персональных данных.

«И уже очевидно, что иностранные сервисы не могут обеспечивать требуемый уровень надежности. Но в этом нет ничего страшного, так как их можно заменить на отечественные. Наши почтовые сервисы намного надежнее, ничем не уступают по функционалу западным, даже в некоторых моментах превосходят. Кроме того, что тоже важно, отечественные почтовые сервисы нацелены на повышение уровня защиты персональных данных пользователей», — отметил он.

Геллер также считает, что для работы, покупок и других задач лучше использовать отечественные сервисы.

Напомним, в октябре года Microsoft начала расследование сбоя Microsoft Outlook, который привел к краху приложения, перегрузке системы и проблемам с авторизацией. Ошибка затронула пользователей по всему миру. Так, многие пользователи не могли получить доступ к своим аккаунтам, а приложение часто зависало, что особенно ощутимо для корпоративных пользователей, зависящих от стабильной работы почтового клиента.