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Организаторы «Премии Рунета» напомнили о продолжающемся приеме заявок

Прием заявок на «Премию Рунета» продлится до 15 ноября

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Пресс-служба РАЭК

Прием заявок на общенациональную награду в области высоких технологий и интернета «Премия Рунета» продлится до 15 ноября, сообщает пресс-служба премии.

Главной тематикой премии в этом году станет 30-летие Рунета.

Как отметил директор РАЭК, организатор конкурса Сергей Гребенников, «Премия Рунета» является одним из самых важных проектов на просторах Рунета.

«За 30 лет российская интернет-отрасль не раз сталкивалась с серьезными вызовами, но, несмотря ни на что, Рунет рос и расширялся, в его составе появлялись новые рынки, рождались инновационные векторы развития», — сказал он.

Гребенников добавил, что Россия по праву входит в топ-представителей цифровых держав мира.

Премия будет вручаться в основных и специальных номинациях, среди которых «Государство и общество», «Здоровье и отдых» и другие.

Церемония вручения премии пройдет 9 декабря.

Стратегический информационный партнер премии – Rambler&Co.

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