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Суд арестовал имущество подозреваемого в мошенничестве главы «Ленбытхима»

Суд арестовал имущество главы «Ленбытхима» Дениса Михайлова

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Российский суд наложил арест на собственность гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«Удовлетворено ходатайство... о наложении ареста на имущество Михайлова — принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО «Ленбытхим», на общую сумму более 40 млн рублей», — говорится в сообщении.

Михайлова задержали в сентябре по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, при реализации государственных контрактов на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО «Военторг», которые касались поставок для департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, Михайлов завышал цены на сырье и материалы, в результате чего присвоил более 20 миллионов рублей.

Отмечается, что «Ленбытхим» исполнял 116 государственных контрактов.

В настоящее время Михайлов находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятки экс-замгубернатора по ЖКХ Белгородской области отправился на СВО.

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