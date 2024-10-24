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Военнослужащий покончил с собой из-за долга

Baza: военный покончил с собой из-за долга в 900 тысяч рублей в онлайн-казино

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Depositphotos

В Мурманской области военнослужащий покончил с собой из-за крупного долга в онлайн-казино. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 23-летний мужчина, увлекавшийся игрой в онлайн-казино, начал проигрывать. Не в силах остановиться, он потратил 900 тысяч рублей, которые ему и его жене подарили на свадьбу.

После этого молодой человек перестал выходить на связь с родными, включая жену. Друг военного, решивший навестить игромана, обнаружил его бездыханное тело.

В сентября 17-летний юноша из Москвы украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Общая сумма ущерба составила порядка 10 млн рублей.

Весной этого года также сообщалось, что украинский солдат Николай Санько сбежал в российский плен из-за долгов, сделанных в онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино.

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