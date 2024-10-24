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Россиянин полчаса лежал без сознания рядом с коляской с младенцем, а потом встал и ушел

В Воркуте мужчина 30 минут лежал без сознания рядом с коляской с ребенком

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Хэлоу, Воркута!/VK

В Воркуте мужчина гулял с ребенком на улице и потерял сознание. Он полчаса пролежал рядом с дочерью на земле, пока его не расшевелил прохожий. Об этом рассказала очевидица случившегося в паблике «Хэлоу, Воркута» во «ВКонтакте».

По словам очевидицы, она наблюдала за случившимся из окна дома 20 на улице Энтузиастов. Женщина рассказала, что в семь утра увидела на улице девочку в коляске, рядом с которой лежал мужчина, вероятно отец, без сознания. Она отметила, что сразу вызвала скорую, но машина приехала не раньше, чем через 30 минут. Все это время родитель ребенка лежал на земле, пока его не расшевелил прохожий. После этого мужчина поднялся и, оставив коляску, направился в сторону здания школы. На место вызова прибыла бригада медиков и забрала ребенка. Позже его передали матери.

В комментариях подписчики паблика поинтересовались у женщины, почему она полчаса смотрела на лежачего и сама не попыталась растолкать мужчину или оказать ему помощь. Автор сообщения уточнила, что сделала все, что было в ее силах. У отца ребенка, по словам очевидицы, случился приступ.

В пресс-службе региональной полиции в беседе с изданием «Комиинформ» сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Краснокаменске нашли на улице плачущую семилетнюю девочку.

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