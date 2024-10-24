«Есть вопросы»: в Госдуме оценили идею запрета продажи сигарет родившимся после 2009 года

Законопроект о запрете продажи сигарет тем, кто родился после 31 декабря 2009 года, будет сложным в реализации. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, отметив, что купить табак в таком случае можно будет с помощью старших знакомых.

«Я отношу себя к категорическим противникам курения. Я за полный запрет курения вообще. Но я понимаю, что если мы полностью закроем, то появится черный рынок, и это ничего хорошего не сулит. Как идея, предложение тем, кто родился после 2009 года, вообще не продавать, имеет право на жизнь, но есть вопросы правоприменительной практики, насколько это будет реализовано. Я считаю, что не совсем она может быть реализована, потому что есть люди 2008, 2007 года рождения — они через них и купят. И каждый раз требовать паспорт и так далее вряд ли будут эти продавцы. Поэтому это имеет право на жизнь, но для реализации это сложный законопроект», — сказал он.

По мнению Тумусова, законопроект не будет нарушать конституционных прав граждан, а вопрос его справедливости – неоднозначный.

«Что такое справедливость? Есть правда, и у каждого своя правда. Вот я, например, противник курения, у меня своя правда. Есть люди, которые принципиально курят — у них своя правда. Тут нам надо определиться, если каждая правда найдет баланс, тогда и появится у нас справедливость. С точки зрения сохранения здоровья будущих поколений, особенно молодых людей, это справедливо, но будет считаться, что это несправедливо. Но это делается в высших интересах вообще поколения, чтобы люди не курили и не болели болезнями, которые приходят в связи с курением, не умирали раньше времени. Вопрос справедливости тут можно ставить, но надо понимать, исходя из чего мы определяем справедливость: исходя из здоровья и сохранения жизни или из того, что он чуть позже родился, чуть раньше родился, и исходя из этого у него какие-то права ущемляются. Можно рассуждать, но я считаю, что тут нет нарушения конституционных прав. В конституции не написано, можно курить или нельзя курить», — пояснил он.

24 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России обсуждают запрет продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Отмечается, что Минздрав готов поддержать инициативу при условии ее доработки.

В проекте документа говорится, что он соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Бюджет в результате введения такого запрета может недосчитаться в 2028 году около 7 млрд руб. акцизов, при этом будут снижены расходы на лечение заболеваний, вызванных курением.

При этом Минфин выступает против запрета, указывая, что это может привести к ограничению конституционных прав россиян старше 18 лет и увеличению потребления нелегальной табачной продукции.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ.