В Конфедерации труда оценили, смогут ли россияне работать четыре дня в неделю

Система четырехдневной рабочей недели не будет эффективно работать в России. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин.

По его словам, причина заключается в том, что россияне не могут соблюдать баланс свободного и рабочего времени.

«Есть большая проблема, что свободное время может быть обременением. Человек не знает, чем его занять. Он не будет знать, куда деть эти три дня. Когда нет культуры использования свободного времени, оно может использовано во зло тоже. Не для саморазвития, не для большего общения с детьми и супругой или супругом», — сказал Кудюкин.

Эксперт считает, что такую систему нужно вводить в стране постепенно. Для начала можно провести эксперименты и проанализировать результаты, предложил он.

Исследование Superjob до этого показало, что почти половина россиян (49%) поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, в то время как против выступили 28% опрошенных. Только две трети россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, уверены, что смогли бы выполнить столько же работы за четыре рабочих дня. Однако 21% респондентов сомневаются в своих силах.

Ранее психолог объяснил, как четырехдневная рабочая неделя скажется на психике россиян.