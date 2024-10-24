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Россиянин Дураков избил беременную подругу ногами, когда та собралась уехать от него

Курянину, избившему беременную подругу ногами, дали год ограничения свободы

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В Курской области местный житель, неоднократно избивавший сожительницу, получил уголовный срок. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Суд доказал, что ранее судимый Алексей Дураков из поселка Горшечное трижды избил свою беременную сожительницу. Первый акт агрессии случился в ноябре 2023 года — женщина, находившаяся на последнем месяце срока, получила удары по лицу и животу. В апреле 2024 года мужчина вновь накинулся на сожительницу, в этот раз ударив ее по голове. В мае потерпевшая заявила партнеру, что собирается от него уехать, и этим спровоцировала новую вспышку ярости. Все три раза мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к одному году ограничения свободы.

Ранее житель Петербурга избивал и преследовал беременную бывшую девушку.

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