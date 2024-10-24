Более 100 тысяч участников присоединились к контрольной «Выходи решать!»

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» подвела итоги и определила лучших участников, сообщили организаторы.

В контрольной в 2024 году приняли участие более 100 тысяч человек из 84 регионов России и 30 стран мира.

Участникам предлагалось решить задачи по физике, математике, информатике, биологии и астрономии. В этом году участники «Выходи решать!» решили более 125 тысяч задач.

По результатам контрольной больше всего отличников оказалось в Московском регионе. В топ-150 участников по всем предметам попали 34 жителя столицы и Подмосковья.

Кроме того, у участников была возможность решить специальные математические задачи от VK Play и Учи.ру. Обе платформы составили свои рейтинги и определили победителей.

В этом году около 13 тыс. участников с высокими результатами контрольной получили возможность поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ без вступительных испытаний.

Организаторами и ключевыми партнерами контрольной являются МФТИ, Физтех-Союз, VK Education, технологическая платформа All Cups от VK. «Выходи решать!» в 2024 году реализуется при грантовой поддержке Движения Первых и при содействии Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова.