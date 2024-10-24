В Кировской области мальчик пошел домой к отцу и пропал

В Кировской области полицейские и волонтеры ищут пятилетнего ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Яранске. Накануне вечером мальчик вышел из дома, но обратно так и не вернулся. На данный момент его местонахождение неизвестно.

В день, когда ребенок пропал, на нем была черно-серая куртка с белыми вставками, коричневая шапка и синие сапоги.

По данным Telegram-канала Pro Город, пропавшего отпустили на улицу без сопровождения. Из своего дома он должен был пойти к отцу, который находился в 300 метрах от жилья ребенка.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. В ведомстве уже возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Сейчас вместе с сотрудниками МВД представители СК проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Челябинске отец забрал дочь из детского сада и увез в неизвестном направлении.