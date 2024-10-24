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В Запорожской области повреждены инфраструктурные объекты

Федоров: объекты в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили урон

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Константин Либеров/AP

Несколько инфраструктурных объектов, расположенных в подконтрольной украинским властям части Запорожской области, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров.

По словам чиновника, ночью на вверенной ему территории зафиксировали не менее 316 взрывов. На этом фоне власти получили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры.

Иные подробности Федоров уточнять не стал.

Рано утром 24 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в столице государства произошли взрывы.

В тот момент на территории Киева действовала воздушная тревога. Также сирены работали еще в восьми регионах: Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской и Киевской областях.

23 октября в районе военного аэродрома, который находится в городе Умань в Черкасской области, зафиксировали несколько взрывов. Как рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, на объекте находится база Воздушных сил Украины. С нее самолеты отправляются на боевые задания.

Ранее в Одесской области была повреждена портовая инфраструктура.

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