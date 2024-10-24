Россиянам рассказали, как отличить нищего на улице от мошенника

Россиянам стоит задавать неожиданные вопросы тем, кто просит помощи на улице, чтобы отличить нищего на улице от мошенника. Об этом kp.ru рассказали представители волонтерского движения «Альтернатива».

Так, например, можно узнать, где человек работал и учился. Волонтеры также советуют предложить им другую помощь вместо денег, в том числе помочь добраться до приюта. По их словам, мошенники будут отказываться от альтернативных вариантов помощи.

«Некоторые предпочитают помогать не деньгами, а едой, полагая, что это и есть настоящая помощь. Имейте в виду: часто это не так. Были случаи, когда попрошайка шел в продуктовый магазин и возвращал пожертвованные ему продукты, получая их стоимость. Особенно если чек остался в пакете», — добавили в сообщении.

Опрос kp.ru до этого показал, что более половины (54%) россиян подают нуждающимся на улице. 49% из них уточнили, что помогают только в случае, если верят, что людям действительно нужна помощь. Еще 5% ответили, что помогают всем, кто просит о помощи. При этом 44% респондентов никогда не оказывают помощь попрошайкам на улице, потому что считают их мошенниками и лентяями.

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