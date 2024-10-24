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Турецкий мужчина 24 года ждет свою любимую на остановке

Haber7: мужчина в Турции 24 года ждет свою возлюбленную на автобусной остановке

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Кадр видео: haber7

В Турции мужчина в течение 24 лет ждет свою любимую женщину на автобусной остановке на обочине дороги. Об этом сообщает портал Haber7.

48-летний житель Синопа Эджевит Окюзджю получил от местного населения прозвище «Влюбленный Эджевит». Он почти четверть века ждет свою возлюбленную на автобусной остановке. Он до сих пор не потерял надежду встретить там свою любовь и поэтому приходит на остановку в любую, даже самую холодную погоду.

Часто проезжающая мимо остановки на своем грузовике Севги Алтынал обратила внимание на мужчину и решила ему помочь. Она подарила Эджевиту небольшой контейнерный домик, ставший для него укрытием в холодное время года. Женщина призвала местных жителей не оставлять Эджевита в одиночестве и помогать ему в повседневных нуждах.

10 октября сообщалось, что россиянин пытался спасти любовь, шантажируя партнершу рассылкой ее откровенных фото.

Ранее 105-летняя британка рассказала, что секрет ее долголетия в пиве Guinness и отсутствии мужа.

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