Названо число аварий в шахтах, которые произошли в России с начала года

Спасатели МЧС РФ ликвидировали 32 аварии на шахтах и других объектах проведения горных работ с начала 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Удалось спасти свыше 1 600 человек», — отметил руководитель ведомства Александр Куренков.

Он уточнил, что в 167 случаях медпомощь оказали на месте, прямо под землей.

В МЧС обратили внимание, что безопасность на добывающих предприятиях России обеспечивают почти 5,5 тыс. горноспасателей. В стране действуют и более 30 подразделений военизированных горноспасательных частей, в том числе в Луганской и Донецкой народных республиках.

Горноспасатели МЧС также дежурят на 250 опасных горных производств на Урале. В том числе: на рудниках, карьерах, обогатительных фабриках в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

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