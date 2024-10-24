В Госдуме предложили ставить физкультуру последним уроком

Уроки физкультуры можно ставить последними в расписании для урегулирования учебного процесса в школах. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

«Часто можно видеть, как разгоряченные физической активностью, спортивными играми ребята весь следующий урок, что называется, приходят в себя. А если на этот урок выпадает контрольная? Многие ли сумеют толком сосредоточиться, если еще пять минут назад они бегали и прыгали?» — сказал депутат.

Хамитов добавил, что для реализации подобной идеи нужно проявлять гибкость в составлении расписания. Это связано с тем, что физкультура должна стоять последним уроком у всех классов в школе.

В июле депутат Государственной думы Анна Скрозникова выступила с инициативой включить основы самозащиты для учениц старших классов в программу по физкультуре. Парламентарий напомнила, что 80% бытовых преступлений совершают мужчины, а жертвами в них в 74% становятся женщины.

Ранее Минпросвещения РФ предложило убрать из школы чирлидинг и гольф.