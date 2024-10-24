В Рослесхозе заявили, что площадь пожаров в РФ достигла 7,5 млн га

Площадь лесных пожаров в России в 2024 году достигла 7,5 миллиона гектаров. Об этом сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.

«Общую площадь мы смогли удержать в рамках средних многолетних значений», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что за пожароопасный сезон 2024 года не было допущено повреждений объектов инфраструктуры.

По данным Советникова, не допустили лесных пожаров 11 регионов, в 30 краях и областях возгорания удалось потушить в первые сутки.

Накануне в Рослесхозе сообщили, что лесные пожары продолжаются еще в трех российских регионах. По словам заместителя руководителя ведомства Алексея Венглинского, речь идет о Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Кировской области, где огонь распространился на площади 477 гектаров. В 24 регионах продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого доступ в лес запрещен.

Ранее депутат раскрыла главную причину лесных пожаров в России.