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В Рослесхозе заявили, что площадь пожаров в РФ достигла 7,5 млн га

Глава Рослесхоза Советников: площадь лесных пожаров в РФ достигла 7,5 млн га

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Федеральная Авиалесоохрана

Площадь лесных пожаров в России в 2024 году достигла 7,5 миллиона гектаров. Об этом сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.

«Общую площадь мы смогли удержать в рамках средних многолетних значений», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что за пожароопасный сезон 2024 года не было допущено повреждений объектов инфраструктуры.

По данным Советникова, не допустили лесных пожаров 11 регионов, в 30 краях и областях возгорания удалось потушить в первые сутки.

Накануне в Рослесхозе сообщили, что лесные пожары продолжаются еще в трех российских регионах. По словам заместителя руководителя ведомства Алексея Венглинского, речь идет о Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Кировской области, где огонь распространился на площади 477 гектаров. В 24 регионах продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого доступ в лес запрещен.

Ранее депутат раскрыла главную причину лесных пожаров в России.

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