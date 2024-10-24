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Умер один из основателей тольяттинского театра «Колесо»

Народный артист России Евгений Князев умер на 83-м году жизни

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«Театр «Колесо»»

Один из основателей тольяттинского театра «Колесо», народный артист России Евгений Князев умер в 82 года. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города», — говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили причину смерти артиста.

В Telegram-канале городской администрации города Тольятти Самарской области артиста назвали «патриархом сцены».

«Актер всегда отличался глубоким уважением к профессии, способностью превратить каждый выход на сцену в настоящий праздник искусства», — рассказали в мэрии.

Евгений Князев был разносторонним человеком. Он увлекался фехтованием, стал мастером спорта СССР. Также один из основателей театра преподавал актерское мастерство и сценическое движение в Ярославском театральном училище и в Волжском университете имени В. Татищева.

О прощании с Евгением Князевым в администрации пообещали сообщить дополнительно.

Ранее умер актер сериалов «Пепел» и «Гастролеры».

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