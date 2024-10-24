На Ставрополье осудили трех мужчин за осквернение Вечного огня

Ставропольский краевой суд избрал меру пресечения трем мужчинам, которые осквернили Вечный огонь в Невинномысске. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Ставропольского края.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбытием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года», — говорится в сообщении.

Обвиняемых признали виновными по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном группой лиц публично. Их взяли под стражу в зале суда.

Мужчины осквернили мемориал в марте текущего года. По данным следствия, они опускали ноги в Вечный огонь, снимая происходящее на камеру. Обелиск, на постамент которого забрались нарушители, был воздвигнут в память об участниках гражданской и Великой Отечественной войны.

Ранее в Иркутской области мигрант осквернил Мемориал Славы.