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В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству

В столичном Люблино ввели карантин из-за случая бешенства

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Depositphotos

В столичном районе Люблино до 22 декабря ввели карантин из-за выявленного случая бешенства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, заболевание выявили 21 и 22 октября в жилом доме на Краснодарской улице. Карантин будет действовать в районе улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченская, Тихорецкий бульвар, Краснодарская и Аллея Кремлевских Курсантов.

В связи с введенным режимом, на указанных территориях не будут проводить ярмарки и выставки животных. Жителям при этом запрещается вывозить и отлавливать животных.

15 октября ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сообщила, что на территории урочища Таволожное из-за бешенства животных действуют карантинные меры. Территория в радиусе 1000 метров от ее границ считается неблагополучным пунктом.

Ранее в ХМАО вахтовик попал в больницу после нападения бешеного волка.

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