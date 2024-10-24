Депутаты Петербурга предлагают кратно повысить штрафы для родителей невоспитанных детей

В Петербурге депутаты городского Законодательного собрания приняли в первом чтении проект поправок к федеральному законодательству о кратном увеличении штрафов для родителей невоспитанных детей. Перед отправкой его в Госдуму проект должен пройти два чтения, сообщает «Коммерсантъ».

Петербургские депутаты предлагают внести поправки в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, где говорится об обязанностях по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних, и ужесточить ответственность родителей за их невоспитанных детей. Нарушения могут состоять в том, что ребенку не прививаются элементарные навыки нормального поведения, его не учат доброте, правилам общежития, вежливости, этикету, не прививаются любовь к труду, уважение к старшим и прочие базовые навыки.

Представители «Единой России» предложили кратно повысить штрафы — до трех тысяч рублей (сейчас — от 100 до 500 рублей), обосновывая это статистикой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подобным правонарушениям, число которых растет.

Это встретило критику со стороны фракций «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. Эсеры указали, что семьи, находящиеся в неблагополучной ситуации, могут попасть в еще более сложное положение из-за неподъемных штрафов (уже сейчас треть штрафов остаются неоплаченными). А представитель коммунистов заявил, что начал курить еще в детстве, но штрафы вряд ли бы повлияли на его поведение.

При голосовании законопроект поддержали 37 депутатов, девять против. В случае если документ успешно пройдет два чтения, его отправят на рассмотрение в Госдуму.

22 сентября сообщалось, что в Госдуме готовят закон о недопустимости травли в школах. Для борьбы с этим явлением предполагается привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян поддерживают возвращение оценок за поведение в школе.