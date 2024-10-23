В Мордовии школьница помогла мошенникам обокрасть мать и оформила на нее кредит

В Дубенском районе Мордовии телефонные мошенники предложили школьнице выиграть несколько призов в онлайн-игре и оформили на ее мать кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что телефонные мошенники обманули ее дочь. По словам россиянки, она занималась домашними делами, когда ей поступил звонок с неизвестного номера. Ответила на него 10-летняя дочь женщины.

Незнакомец сначала поинтересовался, есть ли рядом взрослые, а потом предложил поиграть в игру и получить приз. Девочка согласилась и, следуя указаниям собеседника, вошла в личный кабинет матери в приложении банка и оформила от ее имени кредит на сумму 210 тысяч рублей.

После каждого своего действия девочка делала скриншот экрана телефона и отправляла его злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личности преступников устанавливаются.

Ранее пятиклассник спас родителей от мошенников, связавшись с полицией.