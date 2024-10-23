Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мордовии школьница помогла мошенникам обокрасть мать и оформила на нее кредит

В Мордовии 10-летняя девочка оформила на мать кредит по просьбе мошенников

close
Shutterstock

В Дубенском районе Мордовии телефонные мошенники предложили школьнице выиграть несколько призов в онлайн-игре и оформили на ее мать кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что телефонные мошенники обманули ее дочь. По словам россиянки, она занималась домашними делами, когда ей поступил звонок с неизвестного номера. Ответила на него 10-летняя дочь женщины.

Незнакомец сначала поинтересовался, есть ли рядом взрослые, а потом предложил поиграть в игру и получить приз. Девочка согласилась и, следуя указаниям собеседника, вошла в личный кабинет матери в приложении банка и оформила от ее имени кредит на сумму 210 тысяч рублей.

После каждого своего действия девочка делала скриншот экрана телефона и отправляла его злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личности преступников устанавливаются.

Ранее пятиклассник спас родителей от мошенников, связавшись с полицией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами