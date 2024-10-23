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Бродячая собака набросилась на восьмилетнего оренбуржца и укусила его за руку

В Оренбургской области бродячая собака набросилась на восьмилетнего мальчика

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Depositphotos

В Оренбургской области бродячая собака укусила за руку восьмилетнего мальчика. Об этом со ссылкой на УМВД России по региону сообщает «Оренбург Медиа».

По информации издания, мать ребенка рассказала, что инцидент произошел, когда мальчик шел в школу. Бродячая собака набросилась на ее сына и укусила его за руку.

Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него укушенную рану на руке и оказали необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Сообщается, что сотрудники полиции в Красногвардейском районе занимаются установлением деталей и обстоятельств инцидента. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее агрессивная собака вцепилась в лицо пятилетней девочки в Петербурге.

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