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В Волжском гадалку осудили на четыре года колонии за обман клиентов

В Волгоградской области гадалка получила 4 года колонии за обман на 3 млн рублей

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Depositphotos

В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве под видом оказания эзотерических услуг, женщина, выдававшая себя за гадалку, обманула 20 клиентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

42-летняя жительница Волжского в социальных сетях предлагала оказание эзотерических услуг для улучшения финансового положения, состояния здоровья и решения проблем в личной жизни. В частности, жительница Республики Коми перечислила подсудимой более 1,4 млн рублей за приворот возлюбленного и снятие порчи, после получения денег гадалка исчезла.

С 2021 по 2023 год злоумышленница обманула 20 граждан на сумму более 3 млн рублей. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, она также вернула деньги всем обманутым ею клиентам.

До этого сообщалось, что в Южноуральске мошенницу, которая украла золотые украшения у женщины под предлогом снятия порчи, отправили в колонию.

Ранее пьяный водитель грозил навести порчу на инспектора ДПС «черным глазом».

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