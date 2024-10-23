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Российские врачи провели внутриутробную операцию беременной и спасли ребенка

В Уфе врачи провели беременной внутриутробную операцию и спасли ребенка

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Телеграм-канал «Айрат Рахматуллин»

В Уфе врачи Республиканского перинатального центра провели беременной, у которой развился резус-конфликт с плодом, операцию и спасли ее ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Женщина поступила в больницу на 26-й неделе срока. У ее плода зафиксировали тяжелую гемолитическую болезнь, вызванную реакцией иммунитета, возникающей у будущей мамы с отрицательным резус-фактором при положительном резус-факторе у ребенка.

Врачи приняли решение провести внутриутробное переливание эритроцитов. Вмешательство позволило повысить показатели крови плода, находившиеся на критических отметках, до нормальных. Состояние женщины стабилизировалось, ее беременность удалось пролонгировать еще на десять недель.

До этого в Кирове врачи спасли беременную с двумя опухолями в сердце.

Ранее в Петербурге врачи спасли беременную россиянку с опухолью позвоночника.

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