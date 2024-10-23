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В 20 округах Подмосковья обновили остановочные павильоны

В Подмосковье обустроили около 80 новых остановочных павильонов

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области специалисты Мосавтодора обустроили около 80 остановочных павильонов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба минтранса региона.

Работы провели более чем в 20 округах.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, все остановки оснастили скамейками и урнами.

Павильоны типа межгород устанавливаются за пределами городов и выполнены из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом. В черте города обустраиваются павильоны городского стандарта, изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца.

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