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У жителя Белгородской области изъяли 50 кг взрывчатого вещества

Сотрудники ФСБ задержали белгородца за покупку и хранение 50 кг пороха

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Валуйском районе Белгородской области мужчину, который хранил дома 50 кг артиллерийского пороха. Об этом сообщает портал Бел.ру.

По данным следствия, злоумышленник купил взрывчатое вещество неподалеку от своего дома и хранил его, чтобы потом продать. Эксперты выяснили, что порох пригоден для изготовления взрывчатки.

Районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Какое наказание получил обвиняемый — не уточняется, однако вышеуказанная статья предполагает лишение свободы на срок от восьми до 11 лет.

23 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ в задержали в Нижнем Новгороде местного жителя по подозрению в незаконной торговле взрывчаткой. По данным СМИ, мужчина был пойман с поличным, когда получал плату за взрывчатку. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что суд отпустил подозреваемого под подписку о невыезде.

Ранее ФСБ предотвратила попытку теракта в здании управления МВД по Смоленской области.

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