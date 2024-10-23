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В Подмосковье врачи заново собрали кости лица и черепа пациенту после ДТП

В Подмосковье медики восстановили лицо пациенту, попавшему в ДТП

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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину, который получил тяжелые травмы, попав в аварию. Об этом сообщает минздрав Московской области.

У 28-летнего мужчины были выявлены множественные переломы костей лица и черепа с внутричерепным кровоизлиянием и размозжением вещества головного мозга. В критическом состоянии пациента направили в операционную. Хирурги фактически заново собрали пострадавшему лицо и кости черепа.

«В ходе операции были устранены гематома и проникающие костные отломки черепа. Следующим этапом закрепили лицевые кости в анатомически правильном положении, восстановили орбиты глаз, надбровные и лобные участки», — рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров.

Мужчина уже выписан на амбулаторное лечение, ему предстоит перенести еще одну операцию, в ходе которой нейрохирурги установят в череп специальную пластину.

Ранее во Владивостоке врачи спасли мужчину, отпилившего себе ногу бензопилой.

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