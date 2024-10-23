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В Анкаре произошел взрыв около аэрокосмической компании

В Анкаре произошел взрыв при входе на территорию оборонной компании

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Shutterstock/Savvapanf Photo

В Анкаре произошел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Отмечается, что в зоне происшествия была слышна стрельба. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Не исключена вероятность теракта.

«Согласно первой полученной нами информации... сначала были слышны выстрелы. Затем появилась информация о взрыве. Утверждается, что произошел взрыв возле пункта охраны. Ворота №1 и дверь были взорваны», — рассказал корреспондент телеканала.

На место прибыли машины скорой помощи.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая до этого сообщил на своей странице в социальной сети X, что четыре террориста, предположительно готовившие теракт в стране, ликвидированы на границе с Ираком. Он уточнил, что четыре террориста, нарушившие границу, были нейтрализованы в районе горы Дюгюн в районе Улудере города Ширнак.

Ранее Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии.

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