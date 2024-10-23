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Россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой

Нутрициолог Шаповалова: прогулки помогут справиться с осенней хандрой

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Depositphotos

Прогулки на свежем воздухе помогут бороться с осенней хандрой. Об этом «Пятому каналу» рассказала нутрициолог Екатерина Шаповалова.

Она отметила, что они также помогут укрепить иммунитет, улучшить память, зарядиться энергией и поднять настроение. Помимо этого, эксперт советует включать в распорядок дня физическую активность, организовывать встречи с друзьями и больше радовать себя. Например, смотреть сериалы по вечерам или покупать приятные мелочи. Еще один совет от психолога для борьбы с хандрой — заниматься учебой и чтением книг.

«Когда ваш мозг занят делом, у вас просто нет времени на хандру. И вообще, появляется состояние баланса и гармонии», — отметила Шаповалова.

Она также советует проконсультироваться с врачом и принимать витамины в случае их дефицита.

Психиатр Александр Мещеряков до этого говорил, что россиянам, которые столкнулись с осенней хандрой, важно ложиться спать до 23 часов, чтобы в организме вырабатывался полезный гормон сна мелатонин. По его словам, этот гормон оказывает влияние на выработку гормона радости серотонина. Помимо этого, он советует заниматься физической активностью и чередовать ее с расслабляющими действиями.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут бороться с осенней хандрой.

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