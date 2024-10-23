Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Флориде появилась бактерия, которая пожирает плоть

NYP: во Флориде зарегистрировали заражения опасной бактерией после ураганов

close
Marco Bello/Reuters

Ураганы «Хелен» и «Милтон» принесли в американский штат Флорида пожирающую плоть бактерию. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

«Флорида борется со взрывом плотоядных бактерий после того, как за последние недели на нее обрушились два урагана подряд, при этом количество случаев заражения достигло невиданных ранее уровней», — говорится в публикации.

По данным издания, принесенные ураганами теплые паводковые воды стали идеальной средой для размножения различных опасных бактерий, в том числе плотоядной бактерии Vibrio vulnificus. NYP уточняет, что всего заразились 74 человека.

Издание отмечает, что заражение происходит при попадании бактерии в организм с сырой рыбой или контакте морской воды с открытыми ранами. Особенную опасность бактерия представляет для людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими болезнями печени. У таких людей бактерия может проникать в кровоток.

Vibrio vulnificus при заражении может вызывать от проблем со стороны желудочно-кишечного тракта до сепсиса и некроза тканей. При тяжелом течении заражения летальность составляет 50%.

9 октября на американский штат Флорида обрушился ураган «Милтон», чья максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством. Свыше 2,6 миллиона человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы более 5 миллионов человек. Президент США Джо Байден сообщил, что ущерб от «Милтона» предварительно оценивается в $50 млрд.

Ранее в Сочи зафиксировали «парад смерчей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами