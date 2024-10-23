Во Флориде появилась бактерия, которая пожирает плоть

Ураганы «Хелен» и «Милтон» принесли в американский штат Флорида пожирающую плоть бактерию. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

«Флорида борется со взрывом плотоядных бактерий после того, как за последние недели на нее обрушились два урагана подряд, при этом количество случаев заражения достигло невиданных ранее уровней», — говорится в публикации.

По данным издания, принесенные ураганами теплые паводковые воды стали идеальной средой для размножения различных опасных бактерий, в том числе плотоядной бактерии Vibrio vulnificus. NYP уточняет, что всего заразились 74 человека.

Издание отмечает, что заражение происходит при попадании бактерии в организм с сырой рыбой или контакте морской воды с открытыми ранами. Особенную опасность бактерия представляет для людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими болезнями печени. У таких людей бактерия может проникать в кровоток.

Vibrio vulnificus при заражении может вызывать от проблем со стороны желудочно-кишечного тракта до сепсиса и некроза тканей. При тяжелом течении заражения летальность составляет 50%.

9 октября на американский штат Флорида обрушился ураган «Милтон», чья максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством. Свыше 2,6 миллиона человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы более 5 миллионов человек. Президент США Джо Байден сообщил, что ущерб от «Милтона» предварительно оценивается в $50 млрд.

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