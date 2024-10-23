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В Казани открыли памятник Конфуцию

В Казани ректор КФУ и китайская делегация открыли памятник Конфуцию

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Казанский федеральный университет | КФУ/VK

В Казани у библиотеки имени Лобачевского состоялось открытие памятника китайскому философу Конфуцию. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». В торжественной церемонии приняли участие ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин и члены китайской делегации на саммите БРИКС во главе с заместителем заведующего отделом пропаганды центрального комитета Коммунистической партии КНР Шэнь Хайсюном.

Уточняется, что открытие скульптуры приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

«Это дань уважения и традициям. Традиция изучения китайского языка в Казанском федеральном университете очень древняя. <…> Более двух тысяч ребят из Китая учатся в нашем университете и более тысячи — изучают китайский язык», — рассказал Сафин.

Фигура философа выполнена из камня. Ее высота вместе с постаментом составляет примерно 2,5 метра.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые присутствуют новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Польша испугалась создания платежной системы БРИКС.

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