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«Киркоров не как все»: названы самые популярные пластические операции звезд

Пластический хирург Бергмане назвала популярные у звезд пластические операции

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Depositphotos

Российские звезды чаще всего обращаются к пластическим хирургам ради сохранения молодости. Популярны соответствующие операции – к примеру, фейслифтинг, а главным условием является незаметность для аудитории, рассказала пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.

Говоря о пластике среди звезд, врач призвала не ориентироваться на певца Филиппа Киркорова, отметив, что он в этом плане — отдельная личность и отличается от других.

«Возьмем общую массу звезд. В основном это женщины, которые стремятся сохранить молодость, это операции на лице – фейслифтинг, блефаропластика, уменьшение расстояния от носа до верхней губы», — отметила специалист.

По ее словам, люди из шоу-бизнеса часто стремятся сделать как можно выразительнее глаза и губы, у женщин подобные операции – на первом месте по популярности. У мужчин самыми востребованными являются липосакция и также операции на лице.

Особенностью работы со звездами является задача сделать все как можно быстрее, так как им вскоре нужно возвращаться на сцену или экраны, отметил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин. Также, по его словам, при этом требуется исключить заметные последствия – от аудитории это, как правило, пытаются скрыть.

Напомним, в России ежегодно выполняется 430 тыс. пластических операций, самые популярные из которых – липосакция и маммопластика. Также в рейтинге востребованных процедур – блефаропластика, то есть операция на веках, и ринопластика – операция по изменению формы или уменьшению носа.

Ранее стали известны самые странные запросы россиян к пластическим хирургам.

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