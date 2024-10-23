Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студенты из Подмосковья заняли 1 место на форуме «Команда первых»

Студенты Шатуры одержали победу на молодежном форуме Мосэнерго «Команда первых»

close
Министерство образования Московской области

Студенты Шатурского энергетического техникума победили на первом молодежном форуме Мосэнерго «Команда первых», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках форума студенческая команда принимала участие в квестах, разминках, конкурсах и викторинах.

Также директор техникума Виталий Давыдов выступил с презентацией на конференции «Будущее энергетики: перспективы карьерного развития студента и молодого специалиста».

В пресс-службе отметили, что команда, будучи единственными представителями СПО среди ВУЗов и профессиональных команд энергетиков, смогла занять 1 место, оставив позади молодых специалистов из ПАО «Мосэнерго» и энергетических ВУЗов области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами