Студенты из Подмосковья заняли 1 место на форуме «Команда первых»

Студенты Шатурского энергетического техникума победили на первом молодежном форуме Мосэнерго «Команда первых», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках форума студенческая команда принимала участие в квестах, разминках, конкурсах и викторинах.

Также директор техникума Виталий Давыдов выступил с презентацией на конференции «Будущее энергетики: перспективы карьерного развития студента и молодого специалиста».

В пресс-службе отметили, что команда, будучи единственными представителями СПО среди ВУЗов и профессиональных команд энергетиков, смогла занять 1 место, оставив позади молодых специалистов из ПАО «Мосэнерго» и энергетических ВУЗов области.