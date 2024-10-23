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В Госдуме предложили направить часть сэкономленных средств на модернизацию ЖКХ

Володин предложил направить сэкономленные средства на модернизацию ЖКХ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить половину сэкономленных средств в регионы на модернизацию ЖКХ. Об этом он заявил на правительственном часе.

В Госдуме состоялся правительственный час на тему «О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг». Перед парламентариями выступали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

«Направить половину сэкономленных ресурсов в те регионы, где требуется модернизация жилищно-коммунальных хозяйств», — заявил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что в рамках этих средств следует постараться найти возможность выделить приоритет модернизации ЖКХ при рассмотрении законопроекта о бюджете. Этот вопрос Володин поручил проработать комитету ГД по бюджету ко второму чтению проекта бюджета.

22 октября Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году. Документ, инициированный кабмином, является частью «бюджетного пакета».

Ранее в Госдуме связали рост числа разводов с оплатой ЖКУ.

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