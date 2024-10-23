Россиянам назвали неочевидный плюс скачка цен на сливочное масло

Благодаря резко выросшим ценам на сливочное масло оно не станет дефицитным продуктом. Запредельно дорогим продукт все равно не будет, иначе производителям придется забыть о прибыли, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ Общественной Службе Новостей.

Рост цен на продукты в условиях рыночной экономики — нормальное явление, позволяющее избежать дефицита, подчеркнул эксперт.

«Цена — это и есть тот самый регулятор спроса, который обеспечивает наличие товара на полках. Если каким-то образом административно запретить поднимать цену, то тогда возникнет дефицит», — пояснил он.

Шелищ напомнил, что цены исходят из расчета продавца, что продукта хватит на обеспечение потребностей жителей. Если стоимость будет слишком низкой, товар исчезнет из магазинов, слишком высокой — потеряет потребителя.

В магазины производитель может направить продукт ниже объективного предела, который формируется из себестоимости, издержек и прибыли. Но пока они могут повышать цены для рентабельности, они будут это делать, а продукт останется доступным населению, отметил специалист.

Ограничение цен ударит по россиянам бумерангом, заводы по производству закроются, убежден эксперт. По его словам, слишком дорогим масло не станет, так как компании хотят сохранить покупателей. Также планируется нарастить импорт сливочного масла из дружественных стран — если оно будет дешевле местного, это смотивирует российских производителей снизить стоимость на продукт.

Напомним, сейчас средние розничные цены на сливочное масло в России составляют 1040,7 рублей за кг, что на 20,4% выше, чем в январе. Причиной подорожания называют рост себестоимости производства, а среди последствий — снижение потребительского спроса в ретейле, где продажи упали на 1,3% с октября прошлого года по сентябрь 2024-го.

На днях крупнейшие производители сливочного масла сообщили о приостановке производства или снижении объемов поставок. По словам представителей бизнеса, главной причиной изменений является нехватка сырья и рост производственных затрат.

Россиянам ранее посоветовали позитивно воспринимать скачок цен на сливочное масло.