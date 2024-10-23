Врач разоблачил убеждение о 10 тысячах шагов в день

Физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко в эфире «Радио 1» рассказал, откуда взялось утверждение о том, что человек должен проходить 10 тысяч шагов в день.

«1964 год, олимпиада в Токио. Там японцы презентуют первый в мире шагомер, где нарисован иероглиф, похожий на шагающего человечка. Он означал 10 тысяч шагов. Современные физиологи изучили это, и оказалось, что между 8 тысячами шагов и 12 разницы нет, но разница между шестью тысячами и восемью огромная», — объяснил Бондаренко.

При этом, по его словам, норма в восемь тысяч шагов скорее касается тренировки в спортивной обуви, а не простой ходьбы. Для современного человека минимальная двигательная активность в течение дня составляет 25-30 тысяч шагов, заключил специалист.

Недавно итальянские ученые из Миланского университета установили, что прерывистая ходьба может быть более эффективной для сжигания калорий, чем непрерывная. Уточняется, что энергозатраты организма значительно увеличиваются при кратковременных, но интенсивных периодах физической активности.

Ранее специалисты рассказали, какие тренировки могут заменить «Виагру».