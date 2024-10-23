На Кубани подросток внезапно потерял сознание на свадьбе родственников

В Краснодарском крае 17-летний молодого человека увезли в больницу со свадьбы родственников. Об этом этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации канала, юноша вместе с матерью приехал из Челябинска на свадьбу к родственникам в Армавир. Торжество проходило на одной из баз отдыха города. Во время застолья подростку внезапно стало плохо, и он упал. Его на скорой доставили в местную детскую больницу. По предварительной информации, причиной недомогания стало отравление алкоголем. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

До этого в Ленинградской области подросток попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем: 16-летний юноша запивал виски пивом, после чего ему понадобилась помощь медиков.

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