Психолог объяснила, как сделать выбор между гештальт-терапией и КПТ

Людям, которые хотят обратиться к психологу и делают выбор между гештальт-терапией и когнитивно-поведенческой терапией (КПТ), стоит учитывать свои индивидуальные запросы. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала психолог, арт-терапевт Мария Худаймуратова.

По ее словам, некоторым клиентам стоит сначала поиграть в информационную игру, чтобы разобраться в своих чувствах. Она уточнила, что дети и подростки могут заниматься с психологом с помощью «сказкотерапии» и «игротерапии». Худаймуратова добавила, что почти всем жителям мегаполисов периодически нужна помощь специалиста.

«Некоторые могут справляться самостоятельно с помощью медитации или йоги, но иногда просто необходимо высказать свои переживания вслух. <...> Потеря близкого, расставание, изменение жизненных обстоятельств — все это кризисные моменты, которые требуют внимания специалиста», — сказала она.

Психолог, гештальт-терапевт Оксана Головичева до этого рассказала «Газете.Ru», что самыми сложными темами для обсуждения в обществе, и не только в семье, являются интимная связь и деньги, последние даже более табуированы, поскольку современное общество активно учится говорить про интим вслух, говорить про деньги открыто до сих пор неудобно или стыдно.

Ранее психолог назвала топ неочевидных причин семейных конфликтов.