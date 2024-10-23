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Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят отдавать жизнь за интересы США

РИА: сдавшиеся бойцы ВСУ признались, что не хотят отдавать жизнь за интересы США

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские солдаты, сдавшиеся на Харьковском направлении, заявили, что не хотят отдавать свою жизнь за интересы президента Украины Владимира Зеленского и политиков США. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель российского силового ведомства привел слова военнослужащих Вооруженных сил Украины. Именно нежелание отдавать жизнь за США вынудило украинских пехотинцев сложить оружие и сдаться в плен.

Речь идет о двух сдавшихся пехотинцах-разведчиках из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В боекомплекте у них были образцы униформы, амуниции и вооружения производства стран НАТО.

Недавно сообщалось, что попавший в плен украинский солдат Яков Дорожеченко отказался от возможного обмена и возвращения на родину в пользу жизни в России.

20 октября сообщалось, что десять украинских военнослужащих попали в засаду в районе Золотой Нивы в Донецкой народной республике (ДНР), семеро из них сдались в плен Вооруженным силам России, в том числе командир.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об отношении к военкомам на Украине.

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