СК завел уголовное дело по факту стрельбы в школе на Ямале

В школе города Губкинского на Ямале ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета, СК завел уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент произошел во вторник, 22 октября. Школьник хвастался перед другими детьми принесенным пистолетом, после чего выстрелил. Пуля попала в палец потерпевшему. О том, кто конкретно пострадал в результате инцидента, не уточняется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК проводят следственные мероприятия, выясняя все обстоятельства инцидента.

Об этом инциденте уже сообщал Telegram-канал SHOT. По их данным, ранение у ребенка было несерьезным, ему оказали помощь. Со стрелявшим школьником полицейские провели беседу. Известно, что подросток уже стоял на профилактическом учете.

В сентябре школьника из Амурской области задержали после того, как ему предложили устроить стрельбу в учебном заведении.

Ранее жители Красноярска сообщили о стрельбе у местной школы.