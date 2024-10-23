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СК завел уголовное дело по факту стрельбы в школе на Ямале

В школе на Ямале ученик выстрелил из пневматического пистолета, СК завел дело

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В школе города Губкинского на Ямале ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета, СК завел уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент произошел во вторник, 22 октября. Школьник хвастался перед другими детьми принесенным пистолетом, после чего выстрелил. Пуля попала в палец потерпевшему. О том, кто конкретно пострадал в результате инцидента, не уточняется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК проводят следственные мероприятия, выясняя все обстоятельства инцидента.

Об этом инциденте уже сообщал Telegram-канал SHOT. По их данным, ранение у ребенка было несерьезным, ему оказали помощь. Со стрелявшим школьником полицейские провели беседу. Известно, что подросток уже стоял на профилактическом учете.

В сентябре школьника из Амурской области задержали после того, как ему предложили устроить стрельбу в учебном заведении.

Ранее жители Красноярска сообщили о стрельбе у местной школы.

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