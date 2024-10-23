В Мексике ликвидировали 19 членов наркокартеля при их попытке штурмовать отдел полиции

В мексиканском штате Синалоа произошло столкновение между наркокартелем и правоохранительными органами, в результате чего 19 преступников были устранены. Об этом сообщили в пресс-службе Секретариата национальной обороны Мексики (SEDENA).

До этого правоохранители провели операцию, во время которой арестовали лидера ячейки, связанной с фракцией мексиканского Картеля тихоокеанского южного побережья, Эдвина Антонио по прозвищу Эль-Макс. После задержания главы ячейки наркокартеля полиция изъяла четыре пулемета, одну крупнокалиберную снайперскую винтовку Barrett M82 и семь транспортных средств.

Позже, 21 октября, 30 членов ячейки наркокартеля напали на полицию, пытаясь отбить своего лидера. Перестрелка произошла в сельской общине План-де-Орьенте, в 11 км к востоку от Кульякана.

В Мексике с 9 сентября обострился конфликт между двумя фракциями картеля «Синалоа»: «Лос-Майос», близкой к арестованному в США наркобарону Исмаэлю Самбаде по прозвищу Эль-Майо, и «Лос-Чапитос», которой руководят дети другого мексиканского наркобарона Коротышки. Один из сыновей Коротышки — Хоакин Гусман Лопес — пошел на сделку с американцами и фактически выкрал для них Эль-Майо и доставил его на частном самолете на территорию США.

Ранее боровшегося с наркотиками экс-министра безопасности Мексики приговорили к 38 годам тюрьмы.