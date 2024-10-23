Россиянку осудили из-за смерти ее ребенка после кормления борщом и соком

Суд вынес приговор жительнице Амурской области, которая по неосторожности убила маленького сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, женщина не ухаживала за семимесячным ребенком должным образом, из-за чего у младенца развился острый гастроэнтерит. Россиянка не обратилась в больницу. Более того, она накормила сына борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком.

Несмотря на то, что состояние пострадавшего ухудшилось, мать не вызвала скорую помощь, а сама пришла в медучреждение. Медики оказали всю необходимую помощь, но, так как она была несвоевременной, младенец скончался.

«В суде подсудимая вину признала, раскаялась», – сообщается в публикации.

Суд признал россиянку виновной. Ее приговорили к семи месяцам ограничения свободы, в это время она не сможет выезжать за пределы округа и менять место жительства без согласия специальных органов.

Ранее во Владимирской области арестовали 19-летнюю мать, заморившую сына голодом.