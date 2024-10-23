СМИ связали сотрудничество экс-депутата Гаджиева с властями США с получением гражданства

Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (признан в РФ иностранным агентом), признанный иностранным агентом и объявленный в розыск, в попытках получить гражданство США передавал Вашингтону информацию о российских общественных деятелях и предпринимателях. Об этом сообщает польское издание Salon 24.

Так, ресурс опубликовал часть материала на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, которому Гаджиев приписывает наличие банковских счетов за границей и квартиры в Женеве.

По данным издания, экс-депутат передал властям США информацию о якобы заграничной недвижимости главы Чечни Рамзана Кадырова. Гаждиев считает, что он является фактическим владельцем гостиничного комплекса Mardan Palace в Анталье. Также бывший депутат приписывает главе Чечни владение другой «коммерческой недвижимостью в Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии стоимостью в сотни миллионов долларов».

Salon 24 отмечает, что Гаджиева представил американским властям и о не находящемся под санкциями бизнесмене Дмитрии Рыболовлеве. Согласно данным экс-депутата, Рыболовлев якобы предоставляет возможность своим подсанкционным друзьям Геннадию Тимченко и Владимиру Рашникову использовать свои зарубежные счета в личных целях.

Кроме того, Гаджиев упоминает и других российских общественных деятелей и бизнесменов, которые, по его словам, имеют активы и недвижимость за границей.

Как сообщает издание, Гаджиев в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и поддерживает постоянный контакт с представителями американских властей, регулярно встречаясь с ними в здании американского посольства.

Напомним, МВД России 15 февраля объявило в розыск Магомеда Гаджиева. Соответствующая информация появилась в базе ведомства. Бывший парламентарий разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, не указано.

Также в мае прошлого года министерство юстиции России включило Гаджиева в реестр иностранных агентов.

Ранее польское издание Salon 24 сообщало, что сотрудничает с властями США в поиске и аресте международных активов российских бизнесменов и чиновников. Тогда журналисты опубликовали копии документов, в которых содержатся суммы, якобы находящиеся на счетах россиян в иностранных банках.