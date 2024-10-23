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Ксения Собчак подала в суд и выселила из квартиры мужчину

Пресненский суд выселил мужчину из квартиры по иску Ксении Собчак

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Суд в Москве удовлетворил иск, поданный журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак к гражданину по фамилии Соколов, и лишил его права пользования квартирой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

По словам собеседницы агентства, постановлением суда были удовлетворены требования Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и на этом основании снять с регистрационного учета.

Никаких подробностей дела в суде не разъяснили.

14 августа адвокат Михаил Бойцов заявил, что новые владельцы квартиры певицы Ларисы Долиной, которые купили ее у мошенников, вряд ли смогут вернуть свои средства назад.

5 июля сообщалось, что в Балахне Нижегородской области суд выселил из квартиры 39-летнюю женщину, которая жила с родителями, но никаких контактов с ними не поддерживала.

Ранее жительница Калининграда зарегистрировала в своей квартире более 250 человек.

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