В Прибайкалье случился крупный пожар

В Прибайкалье загорелся гараж для грузового транспорта, его площадь превышает 500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на 576 квадратах. Проводится эвакуация техники», — говорится в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте пожара работают 12 специалистов. К тушению привлекли четыре единицы техники МЧС России.

В сентябре в подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на многоуровневой парковке. На ее территории загорелись не только стоянка для машин, но и автомойка. Очевидцы пожара были вынуждены самостоятельно выносить на улицу людей, которые не смогли без посторонней помощи покинуть загоревшееся здание. Во время пожара пострадали пять человек.

Кроме того, в подмосковном городе Шатура горел цех по производству мебели на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Пожар полностью потушили на следующий день.

Ранее в промзоне Ростова-на-Дону произошел взрыв.