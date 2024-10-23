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В Алданском районе Якутии вертолет разыскивает рыбаков

В Алданский район Якутии на поиски рыбаков отправлен вертолет со спасателями

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Ирина Алтухова/РИА Новости

В Алданский район Якутии на поиски рыбаков отправили вертолет со спасателями. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения Республики Саха.

Как указали в ведомстве, 17 октября в поисково-спасательный отряд Алданского района поступило сообщение о том, что двое мужчин 1956-го и 1981-го годов рождения выехали на реку Тимптон 25 сентября и с тех пор не давали о себе знать. Известно, что последний раз их видели 8 октября в 250 км от города Алдан, на устье реки Тас-Канку.

18 октября пропавших искали на частной аэролодке, однако результатов это не дало. В 8:30 утра по местному времени (2:30 мск) на поиски рыбаков из Якутска вылетел вертолет АК «Полярные авиалинии» с четырьмя спасателями на борту. В Алдане планируется взять проводника и еще одного спасателя.

Новость дополняется.

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